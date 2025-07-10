Белинда Бенчич — Ига Швёнтек: полька выиграла первый сет в полуфинале Уимблдона-2025

В эти минуты на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания) проходит матч полуфинала Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня 35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич встречается с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.
Первый сет завершился за 37 минут со счётом 6:2 в пользу Швёнтек. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Белинда Бенчич — Ига Швёнтек.
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Победительница пары Бенчич — Швёнтек в финале сыграет с 23-летней американкой Амандой Анисимовой.
Встречи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, которая уже завершила выступление в одиночном разряде.
- 10 июля 2025
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