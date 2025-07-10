Анисимова повторила достижение Андрееску на турнирах «Большого шлема»

Американская теннисистка Аманда Анисимова стала второй теннисисткой в истории Открытой эры, которая вышла в финал турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде, при этом проиграв в квалификации этого же турнира в прошлом году.

Сегодня, 10 июля, Анисимова обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. 23-летняя Анисимова впервые в карьере выступит в финале ТБШ. В 2024 году Анисимова не смогла пройти квалификацию и сыграть в основной сетке Уимблдона.

На женских ТБШ в Открытой эре такое же достижение было только у канадки Бьянки Андрееску, которая вышла в финал US Open — 2019, при этом не пройдя квалификацию на US Open — 2018.

В финале Анисимова сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.