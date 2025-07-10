Швёнтек впервые в карьере вышла в финал Уимблдона, разгромив Бенчич

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в полуфинале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу Швёнтек.
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За время матча Швёнтек выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Бенчич ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В финале Швёнтек сыграет против американки Аманды Анисимовой.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
- 10 июля 2025
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