«Теннис удивляет. Думала, что всё уже повидала». Швёнтек — о выходе в финал Уимблдона

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о выходе в дебютный финал Уимблдона.
Сегодня, 10 июля, Швёнтек разгромила Белинду Бенчич из Швейцарии в полуфинале Уимблдонского турнира со счётом 6:2, 6:0.
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«Никогда и не мечтала, что для меня будет возможным играть в финале. Теннис продолжает меня удивлять. А я то думала, что всё уже повидала, через всё прошла на корте. Но ещё не проходила через то, чтобы хорошо играть на траве. Такое со мной впервые и я очень рада и наслаждаюсь этим», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
В финале Швёнтек сыграет против американки Аманды Анисимовой.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
- 10 июля 2025
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