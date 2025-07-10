Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025 в женском одиночном разряде. За титул поборются американка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, которые одолели Арину Соболенко и Белинду Бенчич соответственно.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?»
Теннис, Уимблдон-2025. Женский одиночный разряд. Финал:
- Аманда Анисимова (США, 12) — Ига Швёнтек (Польша, 8)
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).