Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?

Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025 в женском одиночном разряде. За титул поборются американка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, которые одолели Арину Соболенко и Белинду Бенчич соответственно.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?»

Теннис, Уимблдон-2025. Женский одиночный разряд. Финал:

Аманда Анисимова (США, 12) — Ига Швёнтек (Польша, 8)

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).