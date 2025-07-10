Соболенко после вылета с Уимблдона: вы не увидите пресс-конференцию, как на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко начала свою пресс-конференцию после поражения в полуфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой, вспомнив свои слова журналистам после проигрыша Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Вы не увидите пресс-конференцию «Ролан Гаррос». Все, кто её ждал, можете уходить прямо сейчас», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Соболенко и Гауфф ранее встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американки. На послематчевой пресс-конференции Арина заявила, что сыграла на ужасном уровне и, если бы Ига Швёнтек была в финале, то обыграла бы Гауфф. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.