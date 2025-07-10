Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко после вылета с Уимблдона: вы не увидите пресс-конференцию, как на «Ролан Гаррос»

Соболенко после вылета с Уимблдона: вы не увидите пресс-конференцию, как на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко начала свою пресс-конференцию после поражения в полуфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой, вспомнив свои слова журналистам после проигрыша Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Вы не увидите пресс-конференцию «Ролан Гаррос». Все, кто её ждал, можете уходить прямо сейчас», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Соболенко и Гауфф ранее встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американки. На послематчевой пресс-конференции Арина заявила, что сыграла на ужасном уровне и, если бы Ига Швёнтек была в финале, то обыграла бы Гауфф. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
Швёнтек сразится с Анисимовой за титул Уимблдона! А Соболенко сенсационно проиграла. LIVE!
Live
Швёнтек сразится с Анисимовой за титул Уимблдона! А Соболенко сенсационно проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android