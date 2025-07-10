Соболенко рассказала, как Анисимова «выбесила» её во время полуфинала Уимблдона-2025

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как американская теннисистка Аманда Анисимова пыталась её спровоцировать по ходу полуфинального матча Уимблдона-2025. Соболенко проиграла со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
— Во втором сете был один розыгрыш, когда Аманда начала праздновать ещё до того, как мяч пролетел мимо вас. Вы ещё посмотрели на судью на вышке. Посчитали, что это помеха?
— Я старалась дотянуться до мяча. А она уже праздновала. Ну, типа, рановато ещё. Она меня выбесила, сказав: ну, она всегда так делает. Но на самом деле я благодарна ей, что она это сказала, потому что это помогло мне бороться дальше. Я думала: ладно, сейчас я покажу тебе теннис. Я сделала камбэк, потому что в тот момент очень разозлилась. Может, в третьем сете надо было вспомнить об этом, вдруг тоже помогло бы. Но что есть то есть, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 10 июля 2025
-
21:57
-
21:32
-
21:20
-
21:07
-
20:56
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:27
-
20:06
-
19:54
-
19:34
-
19:26
-
19:19
-
19:04
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:14
-
17:40
-
17:21
-
16:59
-
16:57
-
16:45
-
16:37
-
16:17
-
15:57
-
15:57
-
15:43
-
15:28
-
15:22
-
14:57
-
14:45
-
14:29
-
14:10