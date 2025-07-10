Соболенко рассказала, как Анисимова «выбесила» её во время полуфинала Уимблдона-2025

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как американская теннисистка Аманда Анисимова пыталась её спровоцировать по ходу полуфинального матча Уимблдона-2025. Соболенко проиграла со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

— Во втором сете был один розыгрыш, когда Аманда начала праздновать ещё до того, как мяч пролетел мимо вас. Вы ещё посмотрели на судью на вышке. Посчитали, что это помеха?

— Я старалась дотянуться до мяча. А она уже праздновала. Ну, типа, рановато ещё. Она меня выбесила, сказав: ну, она всегда так делает. Но на самом деле я благодарна ей, что она это сказала, потому что это помогло мне бороться дальше. Я думала: ладно, сейчас я покажу тебе теннис. Я сделала камбэк, потому что в тот момент очень разозлилась. Может, в третьем сете надо было вспомнить об этом, вдруг тоже помогло бы. Но что есть то есть, — сказала Соболенко на пресс-конференции.