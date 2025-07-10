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Соболенко рассказала, как Анисимова «выбесила» её во время полуфинала Уимблдона-2025

Соболенко рассказала, как Анисимова «выбесила» её во время полуфинала Уимблдона-2025
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как американская теннисистка Аманда Анисимова пыталась её спровоцировать по ходу полуфинального матча Уимблдона-2025. Соболенко проиграла со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Во втором сете был один розыгрыш, когда Аманда начала праздновать ещё до того, как мяч пролетел мимо вас. Вы ещё посмотрели на судью на вышке. Посчитали, что это помеха?
— Я старалась дотянуться до мяча. А она уже праздновала. Ну, типа, рановато ещё. Она меня выбесила, сказав: ну, она всегда так делает. Но на самом деле я благодарна ей, что она это сказала, потому что это помогло мне бороться дальше. Я думала: ладно, сейчас я покажу тебе теннис. Я сделала камбэк, потому что в тот момент очень разозлилась. Может, в третьем сете надо было вспомнить об этом, вдруг тоже помогло бы. Но что есть то есть, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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