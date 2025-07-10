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Швёнтек — самая молодая теннисистка со времён Энен, вышедшая в финал ТБШ на всех покрытиях

Швёнтек — самая молодая теннисистка со времён Энен, вышедшая в финал ТБШ на всех покрытиях
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Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 2003 года, которая смогла выйти в финал турниров «Большого шлема» на всех трёх покрытиях, сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 10 июля, Швёнтек одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич со счётом 6:2, 6:0 в полуфинале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. Это первый финал Швёнтек на травяном ТБШ. Ранее она играла в финалах грунтового «Ролан Гаррос» и хардового US Open.

На момент выхода в финал Уимблдона-2025 возраст Швёнтек — 24 года и 30 дней. Она — самая молодая теннисистка со времён Жюстин Энен (2003), которая добивалась выходов в финалы ТБШ на трёх покрытиях.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 18:55 МСК
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В финале Швёнтек сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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