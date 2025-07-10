Швёнтек — единственная действующая теннисистка, выходившая в финалы ТБШ на всех покрытиях

Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала единственной действующей теннисисткой, выходившей в финалы турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде на всех покрытиях, сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 10 июля, Швёнтек одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич со счётом 6:2, 6:0 в полуфинале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. Это первый финал Швёнтек на травяном ТБШ, ранее она побеждала на хардовом US Open и грунтовом «Ролан Гаррос».

В финале Уимблдона-2025 Швёнтек сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.