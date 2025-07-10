«Анисимова была более храброй, разбивала мои подачи». Соболенко — о поражении на Уимблдоне

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила, в чём её превзошла Аманда Анисимова в полуфинале Уимблдона-2025. Соболенко проиграла со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
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— Что бы вы хотели сегодня сделать лучше, когда не показывали свою высочайшую игру?
— Думаю, очевидно, что на приёме я сегодня играла гораздо хуже по сравнению с прошлыми матчами. Надо сказать, я сделала, что могла, выложила всю себя в моменте. Ладно, на приёме у меня не очень получалось, но я всё равно совершила камбэк. У меня всё равно были шансы.
А потом последний гейм… Она просто разбивала мои подачи. Надо сказать, сегодня она была более храброй. Когда я просто старалась держаться в розыгрыше, она старалась быть более агрессивной. Иногда у меня просто руки останавливались, я допускала ошибки, которые не должна была. Думаю, сегодня мне следовало быть храбрее и помнить, что я возглавляю рейтинг и могу это сделать. В какой-то момент матча я об этом забыла, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В финале Уимблдоне Анисимова поборется за титул с полькой Игой Швёнтек.
- 10 июля 2025
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