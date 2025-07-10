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Соболенко объяснила, почему она в хорошем настроении после поражения от Анисимовой

Соболенко объяснила, почему она в хорошем настроении после поражения от Анисимовой
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, почему спокойно реагирует на поражение от Аманды Анисимовой в полуфинале Уимблдона-2025. Соболенко проиграла со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Вы весь турнир говорили о том, чему вас научил этот «Ролан Гаррос». Чем он вам помог, что сейчас вы так философски рассуждаете о сегодняшнем поражении?
— Я просто не хочу снова столкнуться с этим хейтом (смеётся). Да нет, ну все мы люди, все можем потерять контроль над эмоциями. Это абсолютно нормально. Каждый раз, когда я в сегодняшнем матче была близка к срыву, к тому, чтобы начать кричать и бить ракетки, я повторяла себе, что это не вариант. Что это не поможет мне оставаться в игре и биться за мечту. Даже сейчас я выждала чуть больше времени, прежде чем проводить пресс-конференцию. Просто чтобы я могла быть Ариной, а не той сумасшедшей перед прессой на «Ролан Гаррос», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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