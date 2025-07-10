Соболенко объяснила, почему она в хорошем настроении после поражения от Анисимовой

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, почему спокойно реагирует на поражение от Аманды Анисимовой в полуфинале Уимблдона-2025. Соболенко проиграла со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

— Вы весь турнир говорили о том, чему вас научил этот «Ролан Гаррос». Чем он вам помог, что сейчас вы так философски рассуждаете о сегодняшнем поражении?

— Я просто не хочу снова столкнуться с этим хейтом (смеётся). Да нет, ну все мы люди, все можем потерять контроль над эмоциями. Это абсолютно нормально. Каждый раз, когда я в сегодняшнем матче была близка к срыву, к тому, чтобы начать кричать и бить ракетки, я повторяла себе, что это не вариант. Что это не поможет мне оставаться в игре и биться за мечту. Даже сейчас я выждала чуть больше времени, прежде чем проводить пресс-конференцию. Просто чтобы я могла быть Ариной, а не той сумасшедшей перед прессой на «Ролан Гаррос», — сказала Соболенко на пресс-конференции.