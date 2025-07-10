Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ига Швёнтек, Уимблдон-2025: результаты игр на 10 июля, следующий соперник, путь до титула

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её очередного матча, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025:

первый круг. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1;

второй круг. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Кэти Макнелли (США, SR) — 5:7, 6:2, 6:1;

третий круг. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Даниэль Коллинз (США, 54) — 6:2, 6:3;

1/8 финала. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Клара Таусон (Дания, 23) — 6:4, 6:1;

1/4 финала. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:2, 7:5;

полуфинал. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 6:0.

Следующий матч Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025 и потенциальный путь теннисистки к титулу:

финал. Ига Швёнтек (Польша, 8) — Аманда Анисимова (США, 12).