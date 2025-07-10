Определились финалистки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде
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Стало известно, кто в 2025 году поборется за звание победительницы теннисного Уимблдона — 2025. В финале сойдутся пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек и 12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова.
Теннис. Уимблдон — 2025, женщины. Финал:
Аманда Анисимова (США, 12) — Ига Швёнтек (Польша, 8).
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
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4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч Анисимовой и Швёнтек пройдёт в субботу, 12 июля.
В прошлом году Уимблдон у женщин выиграла чешка Барбора Крейчикова, которая в финале победила итальянку Жасмин Паолини. В текущем розыгрыше Крейчикова вылетела в третьем круге, уступив Эмме Наварро.
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