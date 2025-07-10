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Вербек и Синякова стали чемпионами Уимблдона-2025 в миксте

Вербек и Синякова стали чемпионами Уимблдона-2025 в миксте
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Дуэт Сема Вербека из Нидерландов и чешки Катержины Синяковой обыграл британо-бразильскую пару Джо Солсбери/Луиза Стефани в финале Уимблдона-2025 в миксте. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась победой Вербека/Синяковой со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Уимблдон — микст. Финал
10 июля 2025, четверг. 20:40 МСК
Сем Вербек
Нидерланды
Сем Вербек
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
С. Вербек К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 3
         
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Д. Солсбери Л. Стефани

За время матча Вербек и Синякова сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Солсбери/Стефани сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из четырёх брейк-пойнтов.

Вербек и Синякова проводили первый совместный турнир. В 2024 году победителями Уимблдона в миксте стали поляк Ян Зелиньский и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Сетка Уимблдона-2025 в миксте
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