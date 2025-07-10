Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 10 июля

Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей 11-го игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/2 финала. Результаты 10 июля:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 12) — 4:6, 6:4, 4:6;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8) — 2:6, 0:6.

Финал между Анисимовой и Швёнтек состоится в субботу, 12 июля.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Она покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.