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«Швёнтек — невероятная теннисистка, вдохновляет меня». Анисимова перед финалом Уимблдона

«Швёнтек — невероятная теннисистка, вдохновляет меня». Анисимова перед финалом Уимблдона
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12-я ракетка мира американка Аманда Анисимова заявила, что Ига Швёнтек, с которой она сыграет в финале Уимблдона-2025, вдохновляет её.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Анисимова в полуфинале Уимблдона обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4), Швёнтек победила Белинду Бенчич из Швейцарии (6:2, 6:0).

— Ига — невероятная теннисистка. Она вдохновляет меня. Её трудолюбие и все её достижения действительно вдохновляют. Уверена, что это снова будет потрясающий матч. Снова сыграть против невероятного игрока — это нечто особенное. Надеюсь, я смогу показать качественный теннис и превратить это в битву. Просто выйду на корт и буду наслаждаться каждым моментом, постараюсь не думать о том, что на кону.

— Выход в финал турнира «Большого шлема» — это окончательное доказательство того, что перерыв был для тебя полезен?

— Думаю, у каждого всё по-разному. Это доказывает, что это возможно. Думаю, это действительно особенное послание, которое я смогла донести. Когда я взяла перерыв, многие говорили мне: «Ты никогда больше не достигнешь вершины, если будешь так много времени проводить вне игры». Это было немного тяжело переварить. Потому что я действительно хотела вернуться и добиться многого, а также однажды выиграть турнир «Большого шлема». Просто доказываю, что можно вернуться на вершину, если поставить себя на первое место… это было невероятно важно для меня. Это очень многое значит, — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Финал Уимблдона-2025 между Анисимовой и Швёнтек состоится в субботу, 12 июля.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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