«Никогда не думала, что это возможно». Швёнтек — о выходе в финалы ТБШ на всех покрытиях

Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек оценила свою соперницу Аманду Анисимову, с которой сыграет в финале Уимблдона-2025.

В полуфинале Швёнтек обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии (6:2, 6:0), Анисимова оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко (6:4, 4:6, 6:4). Швёнтек стала единственной действующей теннисисткой, которая выходила в финалы ТБШ на всех покрытиях.

— Если бы вы победите в субботу, то присоединитесь к очень небольшому списку теннисистов, выигравших по одному турниру «Большого шлема» на каждом из трёх покрытий. Было ли это твоей целью?

— Не совсем, потому что я никогда не думала, что это возможно. Как я сказала после своего последнего матча, я не из тех, кто ставит такие цели. Я живу от турнира к турниру. Не просыпаюсь с мыслями: «Окей, в этом году я выиграю три турнира «Большого шлема». Я работаю не так. У меня более приземлённые цели, я тренируюсь изо дня в день. Это всегда работало. Я бы сказала, что у меня никогда не было таких целей.

Аманда? Я не следила за её предыдущими матчами. Сегодня следила, поскольку играла после неё. Хотя я не смотрела матч целиком. Должно быть, она играет отлично. У неё также был отличный турнир перед Уимблдоном. Она умеет выступать на траве. С её стилем игры покрытие ей подходит. Так что это будет испытание. Но я мало смотрела на неё. Завтра буду готовиться тактически, и всё.

Аманда, безусловно, одна из тех теннисисток, которые продолжают идти вперёд в сложных ситуациях. Я всегда желаю ей всего наилучшего. Мы знаем друг друга ещё с юниоров, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Финал Уимблдона-2025 между Анисимовой и Швёнтек пройдёт в субботу, 12 июля.