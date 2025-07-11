Швёнтек уступила лишь трём теннисисткам по скорости выхода в финалы ТБШ на всех покрытиях

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек уступила только трём теннисисткам по скорости выхода в финалы мэйджоров на всех трёх покрытиях, сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 10 июля, Швёнтек в полуфинале Уимблдона-2025 разгромила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:0 и вышла в свой первый финал ТБШ на траве. Ранее полька выигрывала хардовый US Open и грунтовый «Ролан Гаррос».

Для выхода в финалы ТБШ на всех покрытиях Швёнтек понадобилось сыграть на 26 мэйджорах. По этому показателю в XXI веке она опередила Эшли Барти (27 появлений на турнирах «Большого шлема»). Опередили Швёнтек Серена Уильямс (16), Винус Уильямс (17) и Жюстин Энен (20).

В финале Уимблдона-2025 Швёнтек сыграет против американки Аманды Анисимовой. Матч состоится в субботу, 12 июля.