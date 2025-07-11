«Hole-in-one случается не каждый день». Рафаэль Надаль выложил фото игры в гольф

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в социальной сети опубликовал фотографии игры в гольф.

Фото: Социальные сети Рафаэля Надаля

Фото: Социальные сети Рафаэля Надаля

«Hole-in-one случается не каждый день!» — подписал снимки 39-летний Надаль.

Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс». В парном разряде спортсмен выиграл 11 турниров ATP, в том числе олимпийское золото 2016 года. Последний ТБШ Надаль выиграл в 2022 году в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», победив в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.