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«Hole-in-one случается не каждый день». Рафаэль Надаль выложил фото игры в гольф

«Hole-in-one случается не каждый день». Рафаэль Надаль выложил фото игры в гольф
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Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в социальной сети опубликовал фотографии игры в гольф.

Фото: Социальные сети Рафаэля Надаля

Фото: Социальные сети Рафаэля Надаля

«Hole-in-one случается не каждый день!» — подписал снимки 39-летний Надаль.

Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс». В парном разряде спортсмен выиграл 11 турниров ATP, в том числе олимпийское золото 2016 года. Последний ТБШ Надаль выиграл в 2022 году в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», победив в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

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