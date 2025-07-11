«Чувствуешь, будто умираешь». Соболенко – о первых эмоциях после вылета с Уимблдона

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о своих эмоциях после поражения от 2-й номера мирового рейтинга Аманды Анисимовой из США в полуфинале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.

«Сегодня Аманда была лучшей на корте, это реальность. Проигрывать всегда отстой, ты чувствуешь, будто умираешь, будто больше не хочешь существовать, как будто это конец жизни. Но потом садишься, осмысливаешь, что мог бы сделать иначе. Начинаешь видеть моменты, лучше понимать, почему соперница сыграла сильнее. Первый момент всегда самый болезненный, особенно когда ты прошёл так далеко на турнире. Это приближает к мечте, а поражение означает её конец», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В финале Анисимова сразится с представительницей Польши Игой Швёнтек.