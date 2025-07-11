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Соболенко назвала причины поражения от Анисимовой в полуфинале Уимблдона

Соболенко назвала причины поражения от Анисимовой в полуфинале Уимблдона
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала причины поражения в полуфинальном матче Уимблдона от 12-й ракетки мира американки Аманды Анисимовой.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Очевидно, что мой приём сегодня мог быть гораздо лучше. Он был намного слабее, чем в предыдущие дни. Я отдала всё, что у меня было в тот момент, но приём не сработал. Тем не менее, у меня были шансы, но в последнем гейме я тоже не смогла подать хорошо. Я подавала, но она просто разбила мои подачи. Признаю, она действовала смелее. Возможно, я просто старалась удержаться в розыгрышах, а она шла до конца, гораздо агрессивнее. Иногда я просто разводила руками, ошибалась и не понимала, почему. Надо было быть смелее, помнить, что я первая ракетка мира и могу это сделать. Думаю, в какой-то момент я об этом забыла», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В финале Анисимова сразится с представительницей Польши Игой Швёнтек.

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