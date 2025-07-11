Соболенко назвала причины поражения от Анисимовой в полуфинале Уимблдона

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала причины поражения в полуфинальном матче Уимблдона от 12-й ракетки мира американки Аманды Анисимовой.
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«Очевидно, что мой приём сегодня мог быть гораздо лучше. Он был намного слабее, чем в предыдущие дни. Я отдала всё, что у меня было в тот момент, но приём не сработал. Тем не менее, у меня были шансы, но в последнем гейме я тоже не смогла подать хорошо. Я подавала, но она просто разбила мои подачи. Признаю, она действовала смелее. Возможно, я просто старалась удержаться в розыгрышах, а она шла до конца, гораздо агрессивнее. Иногда я просто разводила руками, ошибалась и не понимала, почему. Надо было быть смелее, помнить, что я первая ракетка мира и могу это сделать. Думаю, в какой-то момент я об этом забыла», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
В финале Анисимова сразится с представительницей Польши Игой Швёнтек.
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