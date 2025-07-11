Швёнтек высказалась об Анисимовой перед финальным матчем на Уимблдоне
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Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем финале против американки Аманды Анисимовой.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Я не следила за её прошлыми матчами. Сегодня да, потому что она играла передо мной, но я толком не смотрела. Уверена, она играет очень хорошо, ведь и до Уимблдона у неё был отличный турнир. Она умеет играть на траве. С её стилем игры это покрытие ей подходит, так что это будет вызов. Любой человек, обладающий силой духа и способный вернуться на высокий уровень, заслуживает большого уважения. Аманде я всегда желала всего наилучшего, мы знакомы ещё с юниоров», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.
В полуфинале турнира Швёнтек победила Белинду Бенчич из Швейцарии, а Анисимова обыграла белоруску Арину Соболенко.
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