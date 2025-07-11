Соболенко: я взяла время, чтобы снова быть Ариной, а не той сумасшедшей с «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в полуфинале Уимблдона рассказала, что старалась не повторить нашумевшую пресс-конференцию после её проигрыша от американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Напомним, в полуфинале Уимблдона Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой.
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«Я просто больше не хочу сталкиваться с этой волной ненависти. Все мы можем потерять контроль над эмоциями, это нормально. Со мной это случалось каждый раз, когда я была близка к победе, но проигрывала. Тогда начинаешь кричать, ломать ракетки. Но я стараюсь напоминать себе, что это не выход. Это не поможет остаться в игре и бороться за свою мечту. Даже сейчас я взяла немного времени, прежде чем прийти к вам, чтобы снова быть Ариной, а не той сумасшедшей с последней конференции на «Ролан Гаррос».
Соболенко и Гауфф ранее встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американки. На послематчевой пресс-конференции Арина заявила, что сыграла на ужасном уровне, и если бы Ига Швёнтек была в финале, то обыграла бы Гауфф. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.
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