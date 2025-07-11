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Соболенко: я взяла время, чтобы снова быть Ариной, а не той сумасшедшей с «Ролан Гаррос»

Соболенко: я взяла время, чтобы снова быть Ариной, а не той сумасшедшей с «Ролан Гаррос»
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в полуфинале Уимблдона рассказала, что старалась не повторить нашумевшую пресс-конференцию после её проигрыша от американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Напомним, в полуфинале Уимблдона Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Я просто больше не хочу сталкиваться с этой волной ненависти. Все мы можем потерять контроль над эмоциями, это нормально. Со мной это случалось каждый раз, когда я была близка к победе, но проигрывала. Тогда начинаешь кричать, ломать ракетки. Но я стараюсь напоминать себе, что это не выход. Это не поможет остаться в игре и бороться за свою мечту. Даже сейчас я взяла немного времени, прежде чем прийти к вам, чтобы снова быть Ариной, а не той сумасшедшей с последней конференции на «Ролан Гаррос».

Соболенко и Гауфф ранее встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу американки. На послематчевой пресс-конференции Арина заявила, что сыграла на ужасном уровне, и если бы Ига Швёнтек была в финале, то обыграла бы Гауфф. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.

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