Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 11 июля

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 12-го игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, полуфиналы. Расписание 11 июля (время московское):

15:30. Тейлор Фриц (США, 5) – Карлос Алькарас (Испания, 2);

17:30. Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 6).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).