Арина Соболенко опубликовала пост по итогам Уимблдона-2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения от 12-го номера мирового рейтинга Аманды Анисимовой из США в полуфинале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.

«Спасибо, Уимблдон, за особенные две недели, наполненные отличной атмосферой и прекрасными соперницами. Благодарна, что смогла выступить в этом году. Увидимся в следующий раз», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.