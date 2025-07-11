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Арина Соболенко опубликовала пост по итогам Уимблдона-2025

Арина Соболенко опубликовала пост по итогам Уимблдона-2025
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения от 12-го номера мирового рейтинга Аманды Анисимовой из США в полуфинале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Спасибо, Уимблдон, за особенные две недели, наполненные отличной атмосферой и прекрасными соперницами. Благодарна, что смогла выступить в этом году. Увидимся в следующий раз», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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