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Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала Уимблдона-2025

Алькарас — Фриц: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с представителем США Тейлором Фрицем, занимающим пятую строчку рейтинга АТР.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Начало матча запланировано на 15:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

Сетка мужского турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского турнира Уимблдона 2025
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