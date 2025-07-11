Алькарас — Фриц: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с представителем США Тейлором Фрицем, занимающим пятую строчку рейтинга АТР.

Начало матча запланировано на 15:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).