Алькарас — Фриц: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона-2025 — не ранее 15:30

Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с представителем США Тейлором Фрицем, занимающим пятую строчку рейтинга АТР.

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карлос Алькарас – Тейлор Фриц.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Алькараса. Испанец выиграл у Фрица со счётом 6:4, 6:2 на «Мастерсе» в Майами в 2023 году и на Кубке Лэйвера в 2024-м (6:2, 7:5). Оба матча прошли на харде.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).