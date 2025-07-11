Индийская теннисистка была застрелена своим отцом на фоне конфликта из-за доходов
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25-летняя теннисистка из Индии Радхика Ядав была застрелена своим отцом на фоне конфликта из-за доходов. Спортсменка получила три огнестрельных ранения. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти Радхику, об этом сообщает TheTatva.
Индийские источники утверждают, что мотивом убийства стали бытовые разногласия. Отец был недоволен активностью Радхики в социальных сетях, постоянными съёмками коротких видео.
Однако следователи заявили, что основным поводом стал давний конфликт. Отец злился из-за того, что Радхика сама руководит своей теннисной академией, а родственники и соседи насмехались над ним из-за зависимости от доходов дочери.
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