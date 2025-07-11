«Я себе не верила». Соболенко — о причинах поражений на ТБШ в сезоне-2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о неудачных выступлениях на турнирах «Большого шлема» в текущем сезоне.

— Может, у вас есть какие-то мысли. Потому что я, как видите, три раза проиграла. Кажется, я ничему не учусь. Можете мне помочь?

— Вы учитесь. Сегодня вы спокойнее, чем на «РГ». И игра была более равной.

— Не знаю. Думаю, в таких матчах мне надо постоянно напоминать себе, насколько я сильная и что надо быть храброй. Надо идти на удары, быть уверенной в своих ударах и решениях. Кажется, во всех этих трёх поражениях на «Шлемах» я себе не верила. Каждый раз, когда я напоминаю себе, что надо верить, говорю «Ты буквально всё можешь сделать на корте», каждый раз я показываю свой лучший теннис. Остаётся US Open, я должна верить в себя и идти за ним, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Соболенко завершила выступление на Уимблдоне-2025. В полуфинале она потерпела поражение от 12-го номера мирового рейтинга Аманды Анисимовой из США. В текущем сезоне Соболенко успела сыграть в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Роллан Гаррос». Оба матча Арина проиграла.