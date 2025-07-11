Тренер Фрица рассказал, какой тактики будет придерживаться американец в матче с Алькарасом

Майкл Рассел, тренер американского теннисиста Тейлора Фрица, рассказал, какого плана на игру будет придерживаться его подопечный в полуфинальном матче Уимблдона-2025, в котором он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Крайне важно, чтобы Тейлор эффективно подавал и быстро передвигался по корту, чтобы захватывать инициативу. Он должен лишать Карлоса времени, не позволять ему задавать темп и контролировать розыгрыши. Насколько возможно, нужно этому помешать. Тейлору нужно быть агрессивным на приёме, мощно бить с задней линии и идти на риск. Мы знаем, что Карлос невероятно взрывной в движении и способен молниеносно переходить от защиты к атаке. Процент попадания первой подачи будет иметь ключевое значение, чтобы Тейлор чувствовал себя свободно и оказывал давление», – приводит слова Рассела Punto de Break.

Полуфинальный матч Уимблдона-2025 между Тейлором Фрицем и Карлосом Алькарасом запланирован на 11 июля.