«Успех порождает успех». Стаббс — о результатах американок на ТБШ в сезоне-2025

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Рене Стаббс высказалась об успехе представительниц США в женском теннисе.

«Стоит отдать должное американкам. Мэдисон Киз побеждает на Australian Open, Кори Гауфф на «Ролан Гаррос», а теперь Аманда Анисимова выходит в финал Уимблдона! Это может быть абсолютной победой. Успех порождает успех!» — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

В финале Уимблдона-2025 Анисимова сразится с Игой Швёнтек из Польши. Матчи женского одиночного разряда проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.