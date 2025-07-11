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Макинрой: Уимблдон — лучший шанс для Джоковича выиграть ещё один турнир «Большого шлема»

Макинрой: Уимблдон — лучший шанс для Джоковича выиграть ещё один турнир «Большого шлема»
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы Новака Джоковича на титул Уимблдона-2025. Серб может выиграть 25-й турнир «Большого шлема» в карьере.

«Уимблдон — это лучший шанс для Новака выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Без сомнения. Он понимает тонкости этого покрытия лучше, чем кто-либо. Только Алькарас, играя на своём высшем уровне, смог найти способ его обыграть и показать всем, что Новак тоже человек.

Есть некоторая неопределённость с физическим состоянием Джоковича и его желудком. Не знаю, что у него происходит, но никогда раньше не видел, чтобы игрок прикладывал лёд к животу во время матча. Он считает, что его лучший шанс — здесь, поэтому, возможно, он оказывает на себя дополнительное давление, потому что хочет побить все существующие рекорды и достичь отметки в 25 побед на «Шлемах», — сказал Макинрой в эфире BBC.

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