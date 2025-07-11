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Белинда Бенчич поделилась эмоциями после поражения от Швёнтек в полуфинале Уимблдона-2025

Белинда Бенчич поделилась эмоциями после поражения от Швёнтек в полуфинале Уимблдона-2025
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35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала поражение от польки Иги Швёнтек в полуфинале Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«У меня действительно много положительных моментов, которые я вынесла из этого турнира. Я была в отличном психологическом состоянии. Я достигла своей цели по возвращению в топ-20. Очень мотивирована продолжать подниматься в рейтинге и участвовать в следующих турнирах. Ига показала другой уровень. Она играла очень хорошо и не дала мне ни единого шанса войти в матч. Я отдала все силы. Она была слишком сильна, а я была на ступень ниже. Но я горжусь своим выступлением», — сказала Бенчич на пресс-конференции.

Белинда Бенчич стала первой представительницей Швейцарии, вышедшей в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде после 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в 2019 году.

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