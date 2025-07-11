Белинда Бенчич поделилась эмоциями после поражения от Швёнтек в полуфинале Уимблдона-2025

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала поражение от польки Иги Швёнтек в полуфинале Уимблдона-2025.

«У меня действительно много положительных моментов, которые я вынесла из этого турнира. Я была в отличном психологическом состоянии. Я достигла своей цели по возвращению в топ-20. Очень мотивирована продолжать подниматься в рейтинге и участвовать в следующих турнирах. Ига показала другой уровень. Она играла очень хорошо и не дала мне ни единого шанса войти в матч. Я отдала все силы. Она была слишком сильна, а я была на ступень ниже. Но я горжусь своим выступлением», — сказала Бенчич на пресс-конференции.

Белинда Бенчич стала первой представительницей Швейцарии, вышедшей в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде после 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в 2019 году.