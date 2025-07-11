«Джокович сожрёт таких игроков». Мыскина — о состоянии Синнера перед 1/2 финала Уимблдона
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от полуфинальных матчах Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Считаю, что после «Ролан Гаррос» все ждут финал Синнер — Алькарас. После такого сумасшедшего матча, который смотрели вообще все. Но, безусловно, после матча с Димитровым я уже ставлю под вопрос состояние Синнера. Потому что Джокович сожрёт таких игроков. Он любит такое, когда кто-то где-то травмирован. Он прям впивается в это», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».
Напомним, в полуфинальных матчах Уимблдона-2025 Новак Джокович встретится с Янником Синнером, а Тейлор Фриц с Карлосом Алькарасом.
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