Синнер — Джокович: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Начало матча запланировано на 17:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
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