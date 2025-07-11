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Александр Зверев снялся с грунтового турнира ATP-250 в Гштааде

Александр Зверев снялся с грунтового турнира ATP-250 в Гштааде
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), где он был под первым номером посева.

Официальное подтверждение появилось от пресс-службы турнира, где сообщили, что его отказ связан с «личными причинами». Следующим турниром для Зверева станет «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт в конце июля.

Напомним, Зверев неудачно выступил на Уимблдоне-2025. Впервые с 2019 года он потерпел поражение в первом круге турнира «Большого шлема». Представитель Германии со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 уступил 72-й ракетке мира Риндеркнешу.

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