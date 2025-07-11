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«Переживи эту жару». Анисимова рассказала о своих мыслях во время матча с Соболенко

«Переживи эту жару». Анисимова рассказала о своих мыслях во время матча с Соболенко
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Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как ей удалось справиться с напряжением и жаркой погодой в напряжённый момент полуфинального матча Уимблдона-2025 с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Анисимова одержала победу в игре со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

– В те моменты, когда ты проиграла второй сет, когда счёт стал 5:3 и нужно было собраться снова — на что ты опиралась?
— Честно говоря, на протяжении всего матча я знала, что всё не закончено, пока не закончено. В любой момент я понимала, что она может прибавить, включить свою игру. Я знаю, что у неё в арсенале много приёмов и что она обязательно поднимет уровень ещё выше — особенно во втором сете. Я просто была уверена, что она начнёт сражаться ещё больше.

Так что я старалась максимально абстрагироваться от всего, сосредоточиться на себе и продолжать бороться. Я постоянно говорила себе: «Верь в себя. Просто продолжай. Переживи эту жару». Потому что, ну правда, было безумно жарко, – сказала Анисимова в студии Tennis Channel.

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