«Переживи эту жару». Анисимова рассказала о своих мыслях во время матча с Соболенко

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как ей удалось справиться с напряжением и жаркой погодой в напряжённый момент полуфинального матча Уимблдона-2025 с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Анисимова одержала победу в игре со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

– В те моменты, когда ты проиграла второй сет, когда счёт стал 5:3 и нужно было собраться снова — на что ты опиралась?

— Честно говоря, на протяжении всего матча я знала, что всё не закончено, пока не закончено. В любой момент я понимала, что она может прибавить, включить свою игру. Я знаю, что у неё в арсенале много приёмов и что она обязательно поднимет уровень ещё выше — особенно во втором сете. Я просто была уверена, что она начнёт сражаться ещё больше.

Так что я старалась максимально абстрагироваться от всего, сосредоточиться на себе и продолжать бороться. Я постоянно говорила себе: «Верь в себя. Просто продолжай. Переживи эту жару». Потому что, ну правда, было безумно жарко, – сказала Анисимова в студии Tennis Channel.