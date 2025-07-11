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Аманда Анисимова рассказала, как планирует провести выходной перед финалом Уимблдона

Аманда Анисимова рассказала, как планирует провести выходной перед финалом Уимблдона
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Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как планирует провести выходной день перед финалом Уимблдона-2025, в котором она сыграет с полькой Игой Швёнтек.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Ты не была раньше на данной стадии турнира. На кого ты будешь опираться в ближайшие 48 часов и как ты их проведёшь?
— Наконец-то сегодня увижусь со своей семьёй, и я очень этому рада. Вчера вечером я просто осталась дома и отдыхала, потому что день был очень длинным. Сейчас просто хочу провести немного времени с близкими. И сегодня день рождения моего племянника, так что мы немного отпразднуем, а потом снова соберусь с мыслями. В целом я чувствую себя довольно спокойно. День отдыха перед финалом — это очень кстати, помогает сохранять спокойствие, – сказала Анисимова в студии Tennis Channel.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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