Анисимова: многие говорили, что я никогда не вернусь на вершину после паузы в карьере

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о критике со стороны поклонников из-за решения приостановить карьеру из-за ментальных проблем.

«Я показала, что всё возможно. Многие люди говорили мне, что я никогда не вернусь на вершину после паузы в карьере. Мне было трудно это осознать, потому что я думала вернуться и выиграть турнир «Большого шлема». Доказать всем, что ты можешь достичь вершины — особенный момент», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Напомним, Анисимова вышла в финал Уимблдона-2025. В матче за титул престижного турнира американка сыграет с четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.