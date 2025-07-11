Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финалистка Уимблдона Анисимова рассказала, какими бы цветами изобразила свой текущий сезон

Финалистка Уимблдона Анисимова рассказала, какими бы цветами изобразила свой текущий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о своём увлечении рисованием и о том, какие бы цвета она использовала на холсте, чтобы изобразить свой теннисный сезон-2025.

– Во время перерыва в карьере ты начала много рисовать. Если бы ты изобразила на холсте этот путь, этот момент — как бы это выглядело?
— О боже… Думаю, это были бы яркие неоновые цвета. Мне кажется, этот год был очень позитивным для меня. Было так много ярких моментов — та же Доха, например, и много достижений, новый рекорд карьеры… Всё складывается просто замечательно. Надеюсь, когда я вернусь домой, будет немного времени снова взяться за кисти. Я давно не рисовала, так что с нетерпением жду этого, – сказала Анисимова в студии Tennis Channel.

Ранее Аманда Анисимова вышла в финал Уимблдона-2025, где сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Матч запланирован на 12 июля.

Материалы по теме
Русская американка Анисимова и Швёнтек — в финале Уимблдона. Аманда выбила Соболенко
Русская американка Анисимова и Швёнтек — в финале Уимблдона. Аманда выбила Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android