Финалистка Уимблдона Анисимова рассказала, какими бы цветами изобразила свой текущий сезон

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о своём увлечении рисованием и о том, какие бы цвета она использовала на холсте, чтобы изобразить свой теннисный сезон-2025.

– Во время перерыва в карьере ты начала много рисовать. Если бы ты изобразила на холсте этот путь, этот момент — как бы это выглядело?

— О боже… Думаю, это были бы яркие неоновые цвета. Мне кажется, этот год был очень позитивным для меня. Было так много ярких моментов — та же Доха, например, и много достижений, новый рекорд карьеры… Всё складывается просто замечательно. Надеюсь, когда я вернусь домой, будет немного времени снова взяться за кисти. Я давно не рисовала, так что с нетерпением жду этого, – сказала Анисимова в студии Tennis Channel.

Ранее Аманда Анисимова вышла в финал Уимблдона-2025, где сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Матч запланирован на 12 июля.