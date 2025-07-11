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Елена Веснина поделилась мнением агента Марии Шараповой об Аманде Анисимовой

Елена Веснина поделилась мнением агента Марии Шараповой об Аманде Анисимовой
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В поединке за титул встретятся 12-я ракетка мира американка Аманда Анисимова и представительница Польши Ига Швёнтек.

«В финале Уимблдона встретятся Ига Швёнтек и Аманда Анисимова. Для обеих это дебютный финал здесь. Аманда всегда была одной из самых перспективных теннисисток. Помню, как Макс Айзенбад, агент Марии Шараповой и Ли На, говорил мне, что из всех его подопечных именно Мэдисон Киз и Аманда Анисимова должны выиграть минимум по одному титулу на ТБШ, но никак не могут прорваться и поверить, что им это по силам. Его экспертному мнению я склонна доверять. Однако Ига Швёнтек набрала к финалу мощную форму и выглядит, как никогда, спокойно и хладнокровно», — написала Веснина в своём телеграм-канале.

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