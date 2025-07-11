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Синнер — Джокович: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона-2025 — не ранее 17:30

Синнер — Джокович: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона-2025 — не ранее 17:30
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Сегодня, 11 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят полуфинальные матчи на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер — Новак Джокович. Счёт личных встреч в официальных матчах — 5-4 в пользу Синнера (2-0 в пользу Джоковича на траве).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

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