Муратоглу: удивлюсь, если Циципас и Иванишевич смогут нормально работать вместе

Французский тренер Патрик Муратоглу отреагировал на то, что известный тренер Горан Иванишевич публично раскритиковал физическую форму своего нынешнего подопечного грека Стефаноса Циципаса.

«Нет смысла подкармливать троллей плохими комментариями об игроке. Он сказал, что Стефанос ничего не делает правильно, что ему нужно изменить все свои привычки. Если Горан согласился работать с игроком, вероятно, он уже знал, что тот делает что-то не так и это нужно исправлять. Сейчас Стеф переживает сложный период; он давно не показывает прежних результатов, но такова реальность, и остаётся только принять её. Горан знал, что Циципас сейчас в трудном положении, но указывать на это пальцем — не помогает.

И главное: это не коучинг. Коучинг — это понимание поведения игрока, попытка помочь ему, находясь рядом, в одной лодке. У меня складывается впечатление, что Горану стыдно за результаты, что он хочет дистанцироваться от Стефаноса, повесив всю вину на игрока. Судя по тому, что я видел, удивлюсь, если они смогут нормально работать вместе. Доверие нужно выстраивать с самого начала, но так доверие с игроком не построишь», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.