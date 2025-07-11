Анисимова стала самой молодой американкой после Серены Уильямс, выходившей в финал ТБШ
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23-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова стала самой молодой представительницей США, которой удалось выйти в финал Уимблдона с 2003 года, сообщает ESPN. Анисимова вышла в финал Уимблдона-2025, обыграв в полуфинале турнира белоруску Арину Соболенко 6:4, 4:6, 6:4.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|4
|6
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
На Уимблдоне-2003 чемпионкой стала американка Серена Уильямс. Она завоевала титул в возрасте 22 лет, став на тот момент двукратной чемпионкой турнира.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, которая выбыла из розыгрыша на стадии третьего круга турнира.
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