Григор Димитров впервые высказался о своём состоянии после матча с Синнером на Уимблдоне

Болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025. Игрок из-за травмы снялся с матча 1/8 финала турнира, ведя 2:0 по сетам у первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
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«Иногда сердце хочет продолжать… но у Вселенной для нас другие планы. Снятие с матча Уимблдона стало одним из самых болезненных моментов в моей карьере. Спасибо за ваш поток любви — от семьи, друзей, болельщиков, коллег, всего теннисного сообщества… Ваши сообщения действительно помогли мне пережить эти тяжёлые времена. Спасибо вам всем. От всей души. Восстановление начинается прямо сейчас. Скоро увидимся», — написал Димитров на своей странице в социальных сетях.
Григор Димитров получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Характер травмы был установлен после тщательного обследования и консультации у одного из лучших врачей в этой сфере.
По информации издания, по первоначальным прогнозам врачей, Димитров должен успеть восстановиться к старту US Open — 2025, который начнётся 24 августа. Специалисты считают, что при правильной реабилитации Димитров будет готов к старту хардового мэйджора.
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