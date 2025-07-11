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«Не могу представить более серьёзного вызова». Джокович — о возможности выиграть Уимблдон

«Не могу представить более серьёзного вызова». Джокович — о возможности выиграть Уимблдон
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих соперниках на финальной стадии Уимблдона-2025. В полуфинале престижного турнира Новак сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Я намного старше Синнера и Алькараса, но это мотивирует меня посмотреть, как долго я смогу противостоять этим двум парням. В Париже я проиграл Яннику в трёх сетах, но, думаю, провёл хороший матч. Я мог бы сыграть лучше, но в важные моменты он оказался сильнее. Теперь у меня появился ещё один шанс. Для меня самое главное — оказаться на финальной стадии турнира «Большого шлема» и встретиться с лучшим игроком мира. Он и Алькарас — лидеры мужского тенниса сегодня. Более серьёзного вызова я и представить себе не мог, с нетерпением жду.

Мне нужно будет выступить на максимуме, чтобы победить Янника. Если я хочу сделать следующий шаг, мне нужно будет победить первую ракетку мира, а затем встретиться с Алькарасом в финале. Надеюсь, я смогу всё это выдержать, и это для меня важнее, чем сама игра. Чувствую, что смогу соперничать с этими ребятами и даже победить их, если сыграю как можно лучше», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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