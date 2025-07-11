Швёнтек ответила, готова ли к танцу с победителем мужской сетки Уимблдона в случае победы

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек со смущением ответила, готова ли она к танцу с победителем мужского розыгрыша Уимблдона-2025 на традиционном бале победителей.

— Традиция Уимблдона гласит, что в воскресенье после финала будет танец победителей, готова ли ты к этому? Есть ли у тебя туфли на каблуках и с кем ты предпочитаешь станцевать из полуфиналистов турнира?

— Не знаю. Я буду думать об этом, если выиграю. Но до этого ещё далеко, ведь финал — это, безусловно, самый сложный матч. Так что сейчас я просто сосредоточусь на том, чтобы показать лучший теннис. И всё, – приводит слова Швёнтек Sport.pl.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.