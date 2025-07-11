Халеп — о жизни без тенниса: когда я просыпаюсь утром, у меня больше нет боли

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась своим состоянием после завершения карьеры.

«Мне хорошо и без тенниса, но его не хватает. Ноги, движения… Всё стало сложнее, и это уже не соответствовало уровню, необходимому для профессионального спорта. Я устала, думаю, я также была слишком эмоциональна на корте. Я не была на 100% готова завершить карьеру, но думала об этом в матче с Бронцетти. У меня не было цели завершить карьеру или что-то подобное, это было просто освобождение. Когда я просыпаюсь утром, у меня больше нет боли, и это для меня очень необычно.

Когда я иду в спортзал и пробегаю 30–40 минут, после этого у меня болит колено. Это довольно серьёзная проблема, но она не мешает мне бегать. Возможно, если бы я решила снова начать бегать профессионально, у меня бы не получилось, но в повседневной жизни это не влияет на меня. Думаю, это также подтолкнуло меня к завершению карьеры. С эмоциональной точки зрения последние два-три года были тяжёлыми, и именно из-за всех этих моментов я решила уйти», — сказала Халеп в интервью Golazo.

Симона Халеп завершила карьеру в 2025 году. Матч в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке стал её последним. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает карьеру. Халеп выиграла 24 титула WTA в одиночном разряде. Среди них два «Шлема»: «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдон-2019.