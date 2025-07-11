«Попала в идеальное состояние». Навратилова — об игре Швёнтек в полуфинале Уимблдона

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о полуфинальном матче Уимблдона-2025 между полькой Игой Швёнтек и швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, отметив сильную доминирующую игру польской спортсменки.

«Это, безусловно, самый доминирующий матч, который она когда-либо провела на траве, но это вообще один из самых доминирующих матчей высокого уровня за всю историю. То, что она сделала это на траве, при том что никогда раньше не была в подобной ситуации, делает её выступление ещё более впечатляющим.

Она ни на секунду не сбавила темп. В начале второго сета у неё были две двойные ошибки — и ничего, без проблем. Это был единственный сбой за весь матч. Она действовала на всех парах, была полностью сфокусирована. Ни малейших сомнений. Она попала в идеальное состояние и до конца не отпускала педаль газа», – приводит слова Навратиловой Tennis Up To Date.