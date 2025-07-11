Виландер: 25-я победа Джоковича на ТБШ станет самым важным титулом в его жизни

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о возможности Новака Джоковича выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема» в карьере на Уимблдоне.

«Думаю, теннисный мир слишком поверил в идею, Новак имеет последний шанс, чтобы выиграть 25-й турнир «Большого шлема». Я не говорю, что так думать нельзя, ведь ему 38 лет, но, честно, разве между 38 и 39 такая огромная разница? Он не может так думать, потому что играет слишком хорошо, а впереди ещё два турнира мэйджора на харде, включая Australian Open, который он выигрывал 10 раз. На Уимблдоне его шансы гораздо выше, чем месяц назад на «Ролан Гаррос», где он играл невероятно. Здесь он, возможно, не сильнее Синнера или Алькараса, но знает лучше их, как играть на Центральном корте. Будет трагедия, если он так и не завоюет 25-й титул. Он заслуживает быть абсолютно единственным на самой вершине. Если Новак победит через три дня, это станет самым важным титулом в его жизни. И если он сделает это, обыграв первую и вторую ракетки мира, которые на 15 лет моложе, это, на мой взгляд, может стать величайшим триумфом в истории «Большого шлема». Если он совершит этот подвиг, то поверит в себя и в следующем сезоне», — сказал Виландер в интервью L’Équipe.

В полуфинале Уимблдона-2025 Новак Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.